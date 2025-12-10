Pierwotnie Unia Europejska planowa\u0142a, \u017ce od 2035 roku nie b\u0119dzie mo\u017cna rejestrowa\u0107 nowych samochod\u00f3w z klasycznym silnikiem spalinowym \u2013 wyj\u0105tkiem mia\u0142y by\u0107 konstrukcje zasilane wy\u0142\u0105cznie syntetycznymi, neutralnymi klimatycznie paliwami. To porozumienie, wypracowane w 2023 roku, od pocz\u0105tku wzbudza\u0142o obawy cz\u0119\u015bci polityk\u00f3w, przemys\u0142u i organizacji pracowniczych. Teraz wszystko wskazuje na to, \u017ce data graniczna zostanie przesuni\u0119ta.