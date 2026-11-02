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100 punktów na raz. Czy punkty karne z wykroczeń się sumują?

Piotr Nowak
 03.11.2026, 11:34
na zdjęciu widać policjantkę, która stoi na drodze i ma uniesioną prawą rękę, drogą jadą samochody
100 punktów na raz. Czy punkty karne z wykroczeń się sumują? (fot. Policja)

Kontrola drogowa może czasami przypominać rachunek w restauracji. Policjant dopisuje do konta kierowcy kolejne wykroczenia dostrzeżone bezpośrednio przed zatrzymaniem. Tylko czy w tym dopisywaniu jest jakiś limit? Czy naliczanie np. punktów karnych kiedyś się kończy?