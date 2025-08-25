Podr\u00f3\u017cuj\u0105c po Hiszpanii, polscy kierowcy mog\u0105 natkn\u0105\u0107 si\u0119 na znak drogowy, kt\u00f3ry na pierwszy rzut oka przypomina nasz A-28 \u201esypki \u017cwir\u201d. W Polsce oznacza on ostrze\u017cenie przed kamieniami wyrzucanymi spod k\u00f3\u0142 innych pojazd\u00f3w. Hiszpa\u0144ski odpowiednik wygl\u0105da podobnie, ale jego znaczenie jest zupe\u0142nie inne \u2013 i nieznajomo\u015b\u0107 przepis\u00f3w mo\u017ce sko\u0144czy\u0107 si\u0119 mandatem nawet na ponad 800 z\u0142.