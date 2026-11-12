Na polskich drogach można spotkać coraz większą liczbę pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Co należy zrobić w sytuacji, w której kierujący taki stałby się sprawcą kolizji? Ekspert tłumaczy cała ścieżkę postępowania.
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Co zrobić po kolizji z autem na zagranicznych tablicach? Ekspert tłumaczy
Na polskich drogach można spotkać coraz większą liczbę pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Co należy zrobić w sytuacji, w której kierujący taki stałby się sprawcą kolizji? Ekspert tłumaczy cała ścieżkę postępowania.