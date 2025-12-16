Cukrzyca to jedna z najcz\u0119stszych chor\u00f3b przewlek\u0142ych, ale sama diagnoza nie oznacza automatycznego zakazu prowadzenia samochodu. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 os\u00f3b z cukrzyc\u0105 mo\u017ce bezpiecznie je\u017adzi\u0107, pod warunkiem \u017ce ma stabilne warto\u015bci glikemii i potrafi na bie\u017c\u0105co kontrolowa\u0107 sw\u00f3j stan. Problem pojawia si\u0119 wtedy, gdy dochodzi do niedocukrze\u0144, powik\u0142a\u0144 narz\u0105du wzroku czy chor\u00f3b serca \u2013 wtedy w gr\u0119 wchodzi nie tylko zdrowie, ale te\u017c odpowiedzialno\u015b\u0107 prawna kierowcy.