Tunel to dość specyficzny rodzaj drogi. Czasami przebija się przez górski szczyt, a czasami prowadzi pojazdy pod dnem rzeki. W każdym przypadku oferuje ograniczoną przestrzeń drogową. I to właśnie z tego faktu wynikają inne zasady ruchu.
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Czego nie wolno kierowcy w tunelu? Te zasady można powtarzać do znudzenia
Tunel to dość specyficzny rodzaj drogi. Czasami przebija się przez górski szczyt, a czasami prowadzi pojazdy pod dnem rzeki. W każdym przypadku oferuje ograniczoną przestrzeń drogową. I to właśnie z tego faktu wynikają inne zasady ruchu.