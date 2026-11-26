Ściana boczna opony to coś na kształt tablicy informacyjnej. Pojawia się na niej tyle oznaczeń. Jedno z najważniejszych to cztery cyfry zapisane w kole. Tak producenci wskazują kod DOT. Jaką informację przekazuje? I czemu ta nie zawsze stanowi pewnik?
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Data produkcji opony i kod DOT. To wskazówka, a nie pewnik. Już tłumaczę czemu
Ściana boczna opony to coś na kształt tablicy informacyjnej. Pojawia się na niej tyle oznaczeń. Jedno z najważniejszych to cztery cyfry zapisane w kole. Tak producenci wskazują kod DOT. Jaką informację przekazuje? I czemu ta nie zawsze stanowi pewnik?