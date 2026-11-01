Droga jednokierunkowa pomimo obecności znaku drogowego D-3 nie zawsze jest w pełni jednokierunkowa. Niebieska, kwadratowa tablica może bowiem zostać uzupełniona białą tabliczką. Co to zmienia? I jak w takim przypadku wyglądają zasady ruchu?
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Droga jednokierunkowa nie zawsze jest jednokierunkowa. Widziałeś taki znak?
Droga jednokierunkowa pomimo obecności znaku drogowego D-3 nie zawsze jest w pełni jednokierunkowa. Niebieska, kwadratowa tablica może bowiem zostać uzupełniona białą tabliczką. Co to zmienia? I jak w takim przypadku wyglądają zasady ruchu?