W\u0142osi postanowili uporz\u0105dkowa\u0107 chaos wok\u00f3\u0142 fotoradar\u00f3w. Przez lata kierowcy s\u0142yszeli o tysi\u0105cach fotoradar\u00f3w rozmieszczonych w ca\u0142ym kraju, ale nikt dok\u0142adnie nie wiedzia\u0142, ile z nich faktycznie dzia\u0142a. Dopiero decyzja ministra transportu o stworzeniu centralnego rejestru wszystkich sta\u0142ych urz\u0105dze\u0144 wprowadzi\u0142a odrobin\u0119 przejrzysto\u015bci. Gminy, prowincje, policja drogowa i inne s\u0142u\u017cby zosta\u0142y zobowi\u0105zane do zg\u0142oszenia ka\u017cdej lokalizacji do og\u00f3lnokrajowej bazy.