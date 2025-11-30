Zim\u0105 wi\u0119kszo\u015b\u0107 os\u00f3b wsiada do auta tak, jak wysz\u0142a z domu: w puchowej kurtce, d\u0142ugim p\u0142aszczu, z grubym szalikiem. To wygodne, ale z punktu widzenia bezpiecze\u0144stwa mo\u017ce by\u0107 powa\u017cnym b\u0142\u0119dem. Crashtesty pokazuj\u0105, \u017ce ju\u017c przy zderzeniu z pr\u0119dko\u015bci\u0105 oko\u0142o 16 km\/h pas bezpiecze\u0144stwa potrafi wbi\u0107 si\u0119 g\u0142\u0119boko w brzuch, zamiast oprze\u0107 si\u0119 na ko\u015bciach miednicy, co grozi uszkodzeniem narz\u0105d\u00f3w wewn\u0119trznych.