Jesień jest piękna, ale... niebezpieczna. Oznacza diametralną zmianę warunków drogowych, co przekłada się na wyższy stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci mają dla kierowców kilka wskazówek.
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Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci z drogówki radzą
Jesień jest piękna, ale... niebezpieczna. Oznacza diametralną zmianę warunków drogowych, co przekłada się na wyższy stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci mają dla kierowców kilka wskazówek.