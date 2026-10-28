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Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci z drogówki radzą

Piotr Nowak
 29.10.2026, 13:18
Na zdjęciu widać policjantkę stojącą tyłem do kadru i przodem do czerwonego samochodu, policjantka pokazuje coś palcem w powietrzu
Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci z drogówki radzą (fot. Policja)

Jesień jest piękna, ale... niebezpieczna. Oznacza diametralną zmianę warunków drogowych, co przekłada się na wyższy stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie jeździć jesienią? Policjanci mają dla kierowców kilka wskazówek.