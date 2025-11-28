Zim\u0105 na drogach rz\u0105dz\u0105 fizyka i przyczepno\u015b\u0107, a nie moc silnika. Dotyczy to szczeg\u00f3lnie kierowc\u00f3w aut z automatyczn\u0105 skrzyni\u0105 bieg\u00f3w, kt\u00f3rzy cz\u0119sto my\u015bl\u0105, \u017ce \u201eelektronika wszystko zrobi za nich\u201d. Niestety, komputer nie odczaruje lodu ani \u015bniegu. Jest jednak jedna prosta zasada, kt\u00f3ra naprawd\u0119 robi r\u00f3\u017cnic\u0119: w zimie zrezygnuj z trybu sport, korzystaj z trybu zimowego lub wy\u017cszych bieg\u00f3w i dawkuj gaz jak najdelikatniej.