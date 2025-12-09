Dla wielu kierowc\u00f3w sam wjazd do tunelu bywa stresuj\u0105cy. Brak \u015bwiat\u0142a dziennego, ograniczona przestrze\u0144, \u015bciany blisko auta \u2013 to wszystko sprawia, \u017ce reakcje bywaj\u0105 nerwowe. Eksperci ADAC przypominaj\u0105 jednak, \u017ce wi\u0119kszo\u015bci zagro\u017ce\u0144 mo\u017cna unikn\u0105\u0107, je\u015bli od pocz\u0105tku zachowamy si\u0119 wed\u0142ug kilku prostych zasad. Przed wjazdem warto zdj\u0105\u0107 okulary przeciws\u0142oneczne, w\u0142\u0105czy\u0107 \u015bwiat\u0142a mijania i ustawi\u0107 radio na stacj\u0119 z komunikatami drogowymi.