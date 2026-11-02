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Jakie powinny być odblaski dla pieszego? Ta wiedza ratuje życie

Piotr Nowak
 03.11.2026, 13:37
Na ciemnej drodze widać pieszego przechodzącego przez pasy, widać go jedynie po odblaskach na odzieży, do pasów zbliża się auto z właczonymi światłami przednimi
Jakie powinny być odblaski dla pieszego? Ta wiedza ratuje życie (fot. Policja)

Odblaski mogą uratować pieszemu życie. Sprawiają, że jest widoczny dla kierowcy z pięciokrotnie większej odległości. Kluczowe w ich przypadku są dwie rzeczy. Jakość odblasku i sposób jego zamontowania. O tych zasadach trzeba pamiętać.