Sprz\u0119g\u0142o to element, bez kt\u00f3rego jazda samochodem z manualn\u0105 skrzyni\u0105 bieg\u00f3w by\u0142aby niemo\u017cliwa. \u0141\u0105czy i roz\u0142\u0105cza silnik z uk\u0142adem nap\u0119dowym, umo\u017cliwia p\u0142ynne ruszanie i zmian\u0119 prze\u0142o\u017ce\u0144. Jest jednak tak\u017ce jednym z najbardziej nara\u017conych na zu\u017cycie podzespo\u0142\u00f3w. Styl jazdy kierowcy potrafi skr\u00f3ci\u0107 jego \u017cywotno\u015b\u0107 o kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy kilometr\u00f3w. Jednym z najcz\u0119\u015bciej pope\u0142nianych b\u0142\u0119d\u00f3w jest tzw. jazda na p\u00f3\u0142sprz\u0119gle. Mechanicy nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015bci \u2013 to praktyka, kt\u00f3ra prowadzi do szybkiej i kosztownej awarii.