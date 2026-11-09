Radiowozy często zmieniają zachowania kierowców. Ci stają się aż za bardzo ostrożni. Czy cywilny kierujący może wyprzedzać pojazdy policji? To jedno z tych pytań, na które padają różne odpowiedzi i te nie zawsze są zgodne z przepisami.
Porady
Kiedy i gdzie można, a kiedy i gdzie nie można wyprzedzać radiowozu?
Radiowozy często zmieniają zachowania kierowców. Ci stają się aż za bardzo ostrożni. Czy cywilny kierujący może wyprzedzać pojazdy policji? To jedno z tych pytań, na które padają różne odpowiedzi i te nie zawsze są zgodne z przepisami.