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Kiedy i gdzie można, a kiedy i gdzie nie można wyprzedzać radiowozu?

Piotr Nowak
 10.11.2026, 13:42
Na zdjęciu widać radiowóz marki volvo, który porusza się drogą wielopasmową otoczoną okrągłym ekranem akustycznym z włączonymi lampami błyskowymi
Kiedy i gdzie można, a kiedy i gdzie nie można wyprzedzać radiowozu? (fot. Policja)

Radiowozy często zmieniają zachowania kierowców. Ci stają się aż za bardzo ostrożni. Czy cywilny kierujący może wyprzedzać pojazdy policji? To jedno z tych pytań, na które padają różne odpowiedzi i te nie zawsze są zgodne z przepisami.