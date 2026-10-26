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Kierowcy mają czas tylko do marca. Potem ich pieniądze przepadną. Kogo dotyczy problem?

Piotr Nowak
 27.10.2026, 13:50
Na zdjęciu widać bramkę autostradową, dojeżdża do niej wiele pasów, są też zadaszone punkty poboru opłat
Kierowcy mają czas tylko do marca. Potem ich pieniądze przepadną. Kogo dotyczy problem?

Na kontach czekają na kierowców potężne pieniądze. Szacunki mówią o kwocie sięgającej nawet 20,8 miliona złotych. Czas na staranie się o zwrot nie jest jednak wieczny. Kierujący mają na to dokładnie 6 miesięcy, a później środki przepadną.