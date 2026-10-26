Na kontach czekają na kierowców potężne pieniądze. Szacunki mówią o kwocie sięgającej nawet 20,8 miliona złotych. Czas na staranie się o zwrot nie jest jednak wieczny. Kierujący mają na to dokładnie 6 miesięcy, a później środki przepadną.
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Kierowcy mają czas tylko do marca. Potem ich pieniądze przepadną. Kogo dotyczy problem?
Na kontach czekają na kierowców potężne pieniądze. Szacunki mówią o kwocie sięgającej nawet 20,8 miliona złotych. Czas na staranie się o zwrot nie jest jednak wieczny. Kierujący mają na to dokładnie 6 miesięcy, a później środki przepadną.