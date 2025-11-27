Gdy na desce rozdzielczej nagle zapala si\u0119 \u017c\u00f3\u0142ta ikonka opony z wykrzyknikiem, wielu kierowc\u00f3w automatycznie wpada w panik\u0119. To sygna\u0142 z systemu kontroli ci\u015bnienia w oponach (TPMS), \u017ce co\u015b jest nie tak z jednym lub kilkoma ko\u0142ami. Nie zawsze oznacza to natychmiastowe zagro\u017cenie, ale tego komunikatu zignorowa\u0107 nie wolno \u2013 od ci\u015bnienia w oponach zale\u017cy stabilno\u015b\u0107 auta, droga hamowania i zu\u017cycie ogumienia.