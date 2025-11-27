Od 1 stycznia 2026 roku Hiszpania ca\u0142kowicie zmienia zasady zabezpieczania miejsca awarii oraz kolizji. Klasyczne tr\u00f3jk\u0105ty ostrzegawcze ust\u0105pi\u0105 tam miejsca nowej lampce V16 montowanej na dachu auta. W ostatnich miesi\u0105cach w sieci pojawi\u0142o si\u0119 wiele myl\u0105cych informacji, jakoby obowi\u0105zek dotyczy\u0142 wszystkich kierowc\u00f3w \u2013 tak\u017ce tych z zagranicy. To nieprawda, ale polscy tury\u015bci i tak powinni wiedzie\u0107, jak dzia\u0142a nowe rozwi\u0105zanie.