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Mandaty za światła powracają. Kolejna edycja policyjnej akcji już 7 listopada

Piotr Nowak
 04.11.2026, 13:43
Na zdjęciu widać policjanta, który kuca przy ciemnym samochodzie i patrzy się na jego reflektor
Mandaty za światła powracają. Kolejna edycja policyjnej akcji już 7 listopada (fot. Policja)

Światła stanowią podstawowy element bezpieczeństwa w pojazdach. Za ich sprawą kierowca widzi drogę, ale staje się też widoczny dla innych użytkowników drogi. Dlatego w ten właśnie element wymierzona jest nowa akcja policji. Kolejna jej edycja pojawi się już 7 listopada.