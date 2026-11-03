Światła stanowią podstawowy element bezpieczeństwa w pojazdach. Za ich sprawą kierowca widzi drogę, ale staje się też widoczny dla innych użytkowników drogi. Dlatego w ten właśnie element wymierzona jest nowa akcja policji. Kolejna jej edycja pojawi się już 7 listopada.
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Mandaty za światła powracają. Kolejna edycja policyjnej akcji już 7 listopada
Światła stanowią podstawowy element bezpieczeństwa w pojazdach. Za ich sprawą kierowca widzi drogę, ale staje się też widoczny dla innych użytkowników drogi. Dlatego w ten właśnie element wymierzona jest nowa akcja policji. Kolejna jej edycja pojawi się już 7 listopada.