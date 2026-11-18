Jesień drastycznie zmienia warunki drogowe. Kierowcy powinni zdać sobie z tego sprawę. Szczególnie w przypadku przejazdów kolejowych. Co konkretnie okazuje się najbardziej niebezpieczne na skrzyżowaniu drogi i torów?
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Mgła, zmrok, deszcz. Jak zachować się jesienią na przejeździe kolejowym?
Jesień drastycznie zmienia warunki drogowe. Kierowcy powinni zdać sobie z tego sprawę. Szczególnie w przypadku przejazdów kolejowych. Co konkretnie okazuje się najbardziej niebezpieczne na skrzyżowaniu drogi i torów?