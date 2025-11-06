Zima to nie tylko \u015bnieg i mr\u00f3z, ale przede wszystkim nag\u0142e sytuacje na drodze, w kt\u00f3rych opony decyduj\u0105 o tym, czy samoch\u00f3d zatrzyma si\u0119 na czas. W najnowszym niezale\u017cnym zestawieniu, kt\u00f3re zestawia wyniki test\u00f3w hamowania, trakcji i zachowania na lodzie oraz mokrym asfalcie, pojawi\u0142 si\u0119 zaskakuj\u0105cy lider. Zwyci\u0119stwo przypad\u0142o oponie, kt\u00f3ra jeszcze kilka sezon\u00f3w temu by\u0142a niszow\u0105 ciekawostk\u0105, a dzi\u015b udowadnia, \u017ce konsekwencja w rozwoju technologii daje wymierne efekty.