Most Poniatowskiego w Warszawie dostanie pierwszy tak szczelny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Tu przed zmierzeniem prędkości nie będzie się dało uciec. Na dwie kamery natknie się każdy kierowca i to bez względu od wybranego zjazdu. Jak działa ten system?
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Nowy, szczelny system OPP. Przed tym odcinkowym pomiarem kierowcy nie uciekną. Jak ma działać?
Most Poniatowskiego w Warszawie dostanie pierwszy tak szczelny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Tu przed zmierzeniem prędkości nie będzie się dało uciec. Na dwie kamery natknie się każdy kierowca i to bez względu od wybranego zjazdu. Jak działa ten system?