Po pierwszych nocnych mrozach na parkingach pojawią się pierwsze auta, których silniki zastrajkowały. Trzeba je było odpalić na kable. Jak awaryjnie odpalić samochód w ten sposób? I o czym powinien pamiętać kierowca?
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Pierwsze mrozy to pierwsze problemy z rozruchem aut. Jak odpalić silnik na kable?
Po pierwszych nocnych mrozach na parkingach pojawią się pierwsze auta, których silniki zastrajkowały. Trzeba je było odpalić na kable. Jak awaryjnie odpalić samochód w ten sposób? I o czym powinien pamiętać kierowca?