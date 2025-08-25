Nieprzyjemny zapach z klimatyzacji samochodowej to problem, z kt\u00f3rym pr\u0119dzej czy p\u00f3\u017aniej spotyka si\u0119 wielu kierowc\u00f3w. Charakterystyczna wo\u0144 st\u0119chlizny czy wilgoci pojawia si\u0119 szczeg\u00f3lnie wtedy, gdy uk\u0142ad klimatyzacji nie jest odpowiednio konserwowany. Eksperci podkre\u015blaj\u0105, \u017ce pow\u00f3d tkwi nie w samym powietrzu, lecz wewn\u0105trz instalacji, gdzie gromadzi si\u0119 wilgo\u0107 i brud, tworz\u0105c idealne warunki dla rozwoju ple\u015bni i bakterii.