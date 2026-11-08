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Policjanci mają nową broń. I nie dotyczy ona kierowców aut. To hamownia dla hulajnóg

Piotr Nowak
 09.11.2026, 13:24
Na zdjęciu widać pomieszczenie z jasną podłogą, na niej leży niebieski sprzęt przypominający małą hamownię, dookoła hamowni stoi czterech mężczyzn, w tym trzech w policyjnych mundurach
Policjanci mają nową broń. I nie dotyczy ona kierowców aut. To hamownia dla hulajnóg (fot. Policja)

Policjanci zabrali na patrol nową zabawkę, a więc mobilną hamownię. Ta ma im pomóc sprawnie i szybko weryfikować parametry jednośladów poruszających się po drogach. Jak działa to urządzenie? I na ile jest skuteczne?