Policjanci zabrali na patrol nową zabawkę, a więc mobilną hamownię. Ta ma im pomóc sprawnie i szybko weryfikować parametry jednośladów poruszających się po drogach. Jak działa to urządzenie? I na ile jest skuteczne?
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Policjanci mają nową broń. I nie dotyczy ona kierowców aut. To hamownia dla hulajnóg
Policjanci zabrali na patrol nową zabawkę, a więc mobilną hamownię. Ta ma im pomóc sprawnie i szybko weryfikować parametry jednośladów poruszających się po drogach. Jak działa to urządzenie? I na ile jest skuteczne?