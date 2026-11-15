O pojawieniu się niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowym wcale nie decydują błędy popełniane przez operatora kolejowego. W 99 procentach to błędy popełniane przez kierowców. Sami łapią się w swoją pułapkę.
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Pułapki na przejeździe kolejowym. Co najczęściej gubi kierowców?
O pojawieniu się niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowym wcale nie decydują błędy popełniane przez operatora kolejowego. W 99 procentach to błędy popełniane przez kierowców. Sami łapią się w swoją pułapkę.