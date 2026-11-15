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Pułapki na przejeździe kolejowym. Co najczęściej gubi kierowców?

Piotr Nowak
 16.11.2026, 11:22
Na zdjęciu widać przejazd kolejowy z otwartymi zaporami, przejechał przez niego samochód, na zdjęciu wygląda na smugę
Pułapki na przejeździe kolejowym. Co najczęściej gubi kierowców? (fot. PKP PLK)

O pojawieniu się niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowym wcale nie decydują błędy popełniane przez operatora kolejowego. W 99 procentach to błędy popełniane przez kierowców. Sami łapią się w swoją pułapkę.