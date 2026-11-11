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To już teraz. Mandat za opony powoli wraca, ale nie jest za to, co myślisz

Piotr Nowak
 12.11.2026, 13:30
Na zdjęciu widać policjanta, który zagląda w opony srebrnego samochodu zatrzymanego na poboczu
To już teraz. Mandat za opony powoli wraca, ale nie jest za to, co myślisz (fot. Policja)

Sezon właśnie przechodzi w późną jesień. To oznacza, że kierowcy powinni na poważnie pomyśleć o wymianie opon. To oznacza też, że ogumienie ponownie trafi na tapet kontrolujących pojazdy policjantów. Za co konkretnie można dostać mandat?