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Za co młody kierowca może stracić prawo jazdy? Kilka z punktów zaskakuje

Piotr Nowak
 28.10.2026, 13:45
Na zdjęciu widać policjanta i policjantkę, który stoją przy radiowozie i prowadzą kontrolę drogową ciemnego samochodu
Za co młody kierowca może stracić prawo jazdy? Kilka z punktów zaskakuje (fot. Policja)

Nowelizacja przepisów sprawiły, że młodzi kierowcy trafili na celownik przepisów i mogą łatwiej tracić prawa jazdy. Na ustawowej liście zaskakują przede wszystkim trzy punkty. Czy młodociani prowadzący zdają sobie z nich sprawę?