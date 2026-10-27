Nowelizacja przepisów sprawiły, że młodzi kierowcy trafili na celownik przepisów i mogą łatwiej tracić prawa jazdy. Na ustawowej liście zaskakują przede wszystkim trzy punkty. Czy młodociani prowadzący zdają sobie z nich sprawę?
Porady
Za co młody kierowca może stracić prawo jazdy? Kilka z punktów zaskakuje
Nowelizacja przepisów sprawiły, że młodzi kierowcy trafili na celownik przepisów i mogą łatwiej tracić prawa jazdy. Na ustawowej liście zaskakują przede wszystkim trzy punkty. Czy młodociani prowadzący zdają sobie z nich sprawę?