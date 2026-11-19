Kierowcy grozi 500 złotych grzywny i aż 12 punktów karnych. I co gorsze, mandat ten nie ma jednej wersji. Czasami kierowcy dostają go za ustawianie nawigacji, czasami za zmianę muzyki, a czasami za odczytanie jednego z powiadomień.
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Za nawigację, zmianę muzyki i powiadomienie. Ten mandat jest aktualny także w korku
Kierowcy grozi 500 złotych grzywny i aż 12 punktów karnych. I co gorsze, mandat ten nie ma jednej wersji. Czasami kierowcy dostają go za ustawianie nawigacji, czasami za zmianę muzyki, a czasami za odczytanie jednego z powiadomień.