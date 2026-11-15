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Zbiornik w aucie wodorowym to słaby punkt. Kosztuje majątek i po 15 latach trzeba go wymienić

Piotr Nowak
 16.11.2026, 13:26
Na zdjęciu widać rozebrany samochód, widać elementy, które ukrywają się w jego płycie podłogowej, a konkretnie trzy żółte zbiorniki
Zbiornik w aucie wodorowym to słaby punkt. Kosztuje majątek i po 15 latach trzeba go wymienić

Wodór być może jest drogi, ale za jego sprawą elektryk oszukuje największą swoją wadę. Zaczyna wozić na pokładzie własną elektrownię. Czy to oznacza, że auto z ogniwem paliwowym jest idealne? No właśnie nie. Jego największą słabością są zbiorniki na wodór.