Wodór być może jest drogi, ale za jego sprawą elektryk oszukuje największą swoją wadę. Zaczyna wozić na pokładzie własną elektrownię. Czy to oznacza, że auto z ogniwem paliwowym jest idealne? No właśnie nie. Jego największą słabością są zbiorniki na wodór.
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Zbiornik w aucie wodorowym to słaby punkt. Kosztuje majątek i po 15 latach trzeba go wymienić
Wodór być może jest drogi, ale za jego sprawą elektryk oszukuje największą swoją wadę. Zaczyna wozić na pokładzie własną elektrownię. Czy to oznacza, że auto z ogniwem paliwowym jest idealne? No właśnie nie. Jego największą słabością są zbiorniki na wodór.