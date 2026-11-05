Jesień zaatakowała w ostatnich dniach z pełną siłą. To oznacza nie tylko opadające liście, ale przede wszystkim spadek temperatury. W nocy pojawiają się pierwsze przymrozki. To zatem moment, w którym kierowca powinien zastanowić się nad kontrolą dwóch płynów.
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Zbliżają się pierwsze mrozy. Co należy sprawdzić w aucie?
Jesień zaatakowała w ostatnich dniach z pełną siłą. To oznacza nie tylko opadające liście, ale przede wszystkim spadek temperatury. W nocy pojawiają się pierwsze przymrozki. To zatem moment, w którym kierowca powinien zastanowić się nad kontrolą dwóch płynów.