Wyruszy\u0142em elektrycznymi VW ID.7 i Audi S6 Sportback e-tron w podr\u00f3\u017c przez alpejsk\u0105 p\u0119tl\u0119. Trasa przez prze\u0142\u0119cze Grossglockner i Stelvio liczy\u0142a 874 km, mia\u0142a du\u017ce przewy\u017cszenia, towarzyszy\u0142y mi p\u00f3\u017anojesienne temperatury i\u2026 tylko dwa kr\u00f3tkie postoje przy \u0142adowarkach DC. Po drodze sprawdzi\u0142em, ile energii udaje si\u0119 odzyska\u0107 na zjadach i jak wygl\u0105da realny czas podr\u00f3\u017cy, gdy po prostu jedziesz i raz na jaki\u015b czas pijesz kaw\u0119.