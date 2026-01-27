<p>Chery Tiggo 8 to du\u017cy SUV, kt\u00f3ry ju\u017c w standardzie ma siedem miejsc i bardzo bogate wyposa\u017cenie. Czytam go, jako wst\u0119pny przepis na presti\u017cu wed\u0142ug Chi\u0144czyk\u00f3w: du\u017co auta, sporo technologii i cena ni\u017csza ni\u017c u wielu europejskich rywali. Robi dobre wra\u017cenie wyko\u0144czeniem wn\u0119trza i komfortem jazdy, ale ma te\u017c cechy, kt\u00f3re nie przypad\u0142y mi do gustu \u2013 zw\u0142aszcza w obr\u0119bie nap\u0119du i obs\u0142udze multimedi\u00f3w.<\/p>