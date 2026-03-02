Omoda 9 w wersji Super Hybrid z nap\u0119dem AWD legitymizuje si\u0119 parametrami, kt\u00f3re jeszcze niedawno by\u0142y domen\u0105 aut klasy premium. Ma 537 KM mocy, przyspiesza od 0 do 100 km\/h w 4,9 s i jest wyposa\u017cona w akumulator o pojemno\u015bci 34,46 kWh, kt\u00f3ry wed\u0142ug danych producenta umo\u017cliwia przejechanie do 145 km w trybie EV (WLTP). Cena startowa w Polsce to 219 900 z\u0142. Brzmi jak okazja? Po kilku dniach jazdy wiem jedno: to samoch\u00f3d, kt\u00f3ry potrafi zachwyci\u0107 wyciszeniem i wn\u0119trzem, ale ma te\u017c zestaw cech, kt\u00f3re mnie irytowa\u0142y.