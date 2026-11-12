Testy

Test Toyota Land Cruiser 250. Czy wciąż to potrafi?

Tomasz Korniejew
 12.11.2026, 11:28
Tomasz Korniejew obok Toyoty Land Cruiser 250 na kamienistej drodze w głębi Islandii. Zdjęcie z terenowego testu dla TVP Moto.
Test Toyota Land Cruiser 250 na Islandii

Islandia to kamieniste podjazdy, czarny piasek i drogi wytyczone tak, że przecinają rzeki. W takich warunkach sprawdziłem Toyotę Land Cruiser 250. Przez dwa dni jeździłem egzemplarzem niezbyt przygotowanym do wyprawy. Jedyną modyfikacją były 35-calowe opony. Chciałem się przekonać, czy Land Cruiser wciąż w terenie jest nie do zatrzymania.