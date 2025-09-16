Honda przygotowa\u0142a wyj\u0105tkowy przewodnik, w kt\u00f3rym zebrano ponad 120 najciekawszych tras w Europie. Interaktywna mapa powsta\u0142a jako po\u017cegnanie z modelem Civic Type R, kt\u00f3ry po niemal 30 latach ko\u0144czy sprzeda\u017c na naszym kontynencie. To zestawienie obejmuje drogi w 25 krajach i ma by\u0107 inspiracj\u0105 zar\u00f3wno dla kierowc\u00f3w szukaj\u0105cych wymagaj\u0105cych serpentyn, jak i dla turyst\u00f3w pragn\u0105cych zobaczy\u0107 najbardziej malownicze miejsca.