Jest pierwsze podsumowanie weekendu, w którym wypadły obchody Wszystkich Świętych. Policja informuje, że między piątkiem a niedzielą na polskich drogach miało miejsce 137 wypadków. W tych zdarzeniach 7 osób straciło życie, a 163 osoby zostały ranne.
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137 wypadków, 7 zabitych i 163 rannych. Tak wygląda podsumowanie weekendu Wszystkich Świętych
Jest pierwsze podsumowanie weekendu, w którym wypadły obchody Wszystkich Świętych. Policja informuje, że między piątkiem a niedzielą na polskich drogach miało miejsce 137 wypadków. W tych zdarzeniach 7 osób straciło życie, a 163 osoby zostały ranne.