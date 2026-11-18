Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie pyta MSWiA o margines błędu pomiaru prędkości auta. Resort odpowiada na te pytania dość lakonicznie. Mówi o doskonałości obecnych mierników, ale wskazuje też na "trwające prace nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym".
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3 km/h marginesu błędu pomiaru prędkości auta. "Trwają prace nad nowelizacją"
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie pyta MSWiA o margines błędu pomiaru prędkości auta. Resort odpowiada na te pytania dość lakonicznie. Mówi o doskonałości obecnych mierników, ale wskazuje też na "trwające prace nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym".