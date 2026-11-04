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3 listopada zmienił się limit PCC. Do tej kwoty nie zapłacisz podatku po zakupie auta

Piotr Nowak
 05.11.2026, 05:51
Na zdjęciu widać auta w różnych kolorach i różnych modelach ustawione w jednym rzędzie na parkingu
3 listopada zmienił się limit PCC. Do tej kwoty nie zapłacisz podatku po zakupie auta (fot. Toyota)

Na początku listopada kierowcy weszli w nową rzeczywistość... podatkową. Mogą skorzystać z wyższego progu zwolnienia z konieczności opłacenia 2-procentowej daniny. I fakt ten dotyczy nie tylko nabywców aut, ale także części czy akcesoriów motoryzacyjnych.