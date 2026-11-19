Agresywny wygląd, a pod maską lekka hybryda o mocy 333 koni mechanicznych. Ten Volkswagen T-Roc R przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 5 sekund, a do tego miał zawieszenie strojone na najsłynniejszym torze Nürburgring.
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333 konie w małym SUV-ie. Volkswagen pokazał nowego T-Roca R
Agresywny wygląd, a pod maską lekka hybryda o mocy 333 koni mechanicznych. Ten Volkswagen T-Roc R przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 5 sekund, a do tego miał zawieszenie strojone na najsłynniejszym torze Nürburgring.