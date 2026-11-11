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36 tys. aut i 3,2 mld km. Ford pokazuje, jak trwałe są baterie w elektrykach

Piotr Nowak
 12.11.2026, 05:15
Na zdjęciu widać fragment wnętrza samochodu, widać kierownicę i umieszczony za nim niewielki ekran, który pokazuje prędkość pojazdu i zasięg na baterii
36 tys. aut i 3,2 mld km. Ford pokazuje, jak trwałe są baterie w elektrykach

Ford przeprowadził jedno z większych badań baterii aut elektrycznych na świecie. Brało w nim udział 36 tysięcy 5-letnich Mustangów Mach-E, które w realnych warunkach pokonały 3,2 mld kilometrów. Wyniki? Te naprawdę imponują.