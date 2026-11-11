Ford przeprowadził jedno z większych badań baterii aut elektrycznych na świecie. Brało w nim udział 36 tysięcy 5-letnich Mustangów Mach-E, które w realnych warunkach pokonały 3,2 mld kilometrów. Wyniki? Te naprawdę imponują.
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36 tys. aut i 3,2 mld km. Ford pokazuje, jak trwałe są baterie w elektrykach
Ford przeprowadził jedno z większych badań baterii aut elektrycznych na świecie. Brało w nim udział 36 tysięcy 5-letnich Mustangów Mach-E, które w realnych warunkach pokonały 3,2 mld kilometrów. Wyniki? Te naprawdę imponują.