50 lat istnienia plakietki GTI to nie lada okazja do świętowania dla Volkswagena. Właśnie dlatego marka zaprezentowała najmocniejsze w swojej historii Polo. Choć ID.Polo GTI Clubsport Concept robi coś jeszcze. Łączy tradycję z elektryczną przyszłością marki.
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367 koni mechanicznych w Polo. Volkswagen zrobił sobie elektryczny prezent
50 lat istnienia plakietki GTI to nie lada okazja do świętowania dla Volkswagena. Właśnie dlatego marka zaprezentowała najmocniejsze w swojej historii Polo. Choć ID.Polo GTI Clubsport Concept robi coś jeszcze. Łączy tradycję z elektryczną przyszłością marki.