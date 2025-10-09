W \u015bwiecie ameryka\u0144skiej motoryzacji istnieje co\u015b, co mo\u017cna nazwa\u0107 kultem silnika. Dla wielu kierowc\u00f3w to w\u0142a\u015bnie jednostka nap\u0119dowa jest sercem samochodu, a nie tylko jego cz\u0119\u015bci\u0105. Firma Prestige Motorsports z Concord w stanie Karolina P\u00f3\u0142nocna doskonale rozumie t\u0119 filozofi\u0119. Ich najnowsze dzie\u0142o \u2013 572 Mopar Big Block Stroker \u2013 to nie tylko techniczne arcydzie\u0142o, ale i ho\u0142d dla z\u0142otej ery muscle car\u00f3w.