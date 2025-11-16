Na placu przed katowickim Spodkiem uroczy\u015bcie przekazano \u015bl\u0105skim policjantom 72 nowe radiowozy Kia Niro Hybrid. Samochody trafi\u0105 do 23 jednostek w ca\u0142ym wojew\u00f3dztwie i maj\u0105 wype\u0142ni\u0107 luk\u0119 mi\u0119dzy klasycznymi oznakowanymi autami patrolowymi a du\u017cymi furgonami konwojowymi. Zakup o warto\u015bci oko\u0142o 15,5 mln z\u0142 sfinansowano ze \u015brodk\u00f3w Wojew\u00f3dzkiego Funduszu Ochrony \u015arodowiska, bud\u017cetu Policji oraz samorz\u0105d\u00f3w.