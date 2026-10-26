Zaledwie cztery dni. Na tyle ze stacji w Polsce zniknęła cena 8 złotych za litr. A to dopiero początek wzrostów. Minister Energii wskazał nowe ceny maksymalne. Takie stawki będą obowiązywać od północy 27 października.
Wiadomosci
8 zł za litr powraca. Minister Energii podał nowe ceny paliw
Zaledwie cztery dni. Na tyle ze stacji w Polsce zniknęła cena 8 złotych za litr. A to dopiero początek wzrostów. Minister Energii wskazał nowe ceny maksymalne. Takie stawki będą obowiązywać od północy 27 października.