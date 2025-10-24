Alpine, sportowa marka nale\u017c\u0105ca do koncernu Renault, ponownie rozwa\u017ca przysz\u0142o\u015b\u0107 swojego kultowego modelu A110. Pocz\u0105tkowo planowano, \u017ce nowa generacja auta b\u0119dzie w pe\u0142ni elektryczna, jednak prezes Philippe Krief przyzna\u0142 w rozmowie z magazynem Evo, \u017ce trwaj\u0105 prace nad wariantem hybrydowym. Decyzja ma by\u0107 odpowiedzi\u0105 na zmieniaj\u0105ce si\u0119 nastroje rynku \u2013 zainteresowanie samochodami elektrycznymi spada, a kierowcy wci\u0105\u017c ceni\u0105 tradycyjne nap\u0119dy spalinowe.