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Audi buduje pierwszą fabrykę w USA. Zakład za 4 mld dolarów ma budować 200 tys. aut rocznie

Piotr Nowak
 27.10.2026, 05:55
Na zdjęciu widać fabrykę, na której taśmie przesuwa się szkielet samochodu, pracują przy nim żółte ramiona maszyn
Audi buduje pierwszą fabrykę w USA. Zakład za 4 mld dolarów ma budować 200 tys. aut rocznie

Niemcy ogłosili wielki plan. W Stanach Zjednoczonych powstanie fabryka, która będzie w stanie montować do 200 tysięcy sztuk modelu Q7, Q8 i Q9 rocznie. Audi skapitulowało przed cłami Trumpa? Taktyka w tym przypadku jest szersza.