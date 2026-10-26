Niemcy ogłosili wielki plan. W Stanach Zjednoczonych powstanie fabryka, która będzie w stanie montować do 200 tysięcy sztuk modelu Q7, Q8 i Q9 rocznie. Audi skapitulowało przed cłami Trumpa? Taktyka w tym przypadku jest szersza.
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Audi buduje pierwszą fabrykę w USA. Zakład za 4 mld dolarów ma budować 200 tys. aut rocznie
Niemcy ogłosili wielki plan. W Stanach Zjednoczonych powstanie fabryka, która będzie w stanie montować do 200 tysięcy sztuk modelu Q7, Q8 i Q9 rocznie. Audi skapitulowało przed cłami Trumpa? Taktyka w tym przypadku jest szersza.