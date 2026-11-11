W gamie Audi domknął się pewien rozdział. Po 32 latach inżynierowie zgasili światło w fabryce, która produkowała Audi A8. Stary model wypadł z produkcji, a nowego jeszcze nie ma. Czy to oznacza, że właśnie zakończyła się historia topowej limuzyny z Ingolstadt?
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Audi po 32 latach wygasza produkcję modelu A8. Pojawi się następca? To dobre pytanie
W gamie Audi domknął się pewien rozdział. Po 32 latach inżynierowie zgasili światło w fabryce, która produkowała Audi A8. Stary model wypadł z produkcji, a nowego jeszcze nie ma. Czy to oznacza, że właśnie zakończyła się historia topowej limuzyny z Ingolstadt?