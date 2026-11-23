Niemiecki producent samochodów segmentu premium planuje rynkową ofensywę w 2027 roku. Do salonów trafi aż siedem nowości. Audi przygotowało coś dla fanów sportowych osiągów i elektryfikacji. Na liście jest także hit, na który wszyscy czekają w Europie.
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Audi szykuje modelową ofensywę. Planuje aż 7 nowych modeli w 2027 roku
Niemiecki producent samochodów segmentu premium planuje rynkową ofensywę w 2027 roku. Do salonów trafi aż siedem nowości. Audi przygotowało coś dla fanów sportowych osiągów i elektryfikacji. Na liście jest także hit, na który wszyscy czekają w Europie.